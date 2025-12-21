طرح صلح‌یاران با هدف ترویج صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به‌صورت آزمایشی در شهرستان فیروزکوه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح صلح‌یاران با هدف ترویج صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به‌ صورت آزمایشی در شهرستان فیروزکوه آغاز شد. در این مراسم، شمس‌الدین جلیلی پیران، قائم‌مقام شورای حل اختلاف استان تهران نیز با اشاره به ریشه‌دار بودن فرهنگ صلح در جامعه، اعلام کرد: این طرح پس از مرحله آزمایشی به سراسر استان تهران تعمیم داده خواهد شد. در این برنامه، ابلاغ صلح‌یاری به جمعی از ریش‌سفیدان و معتمدان اعطا و از شعبه برتر شورای حل اختلاف دماوند و خیرین منطقه قدردانی شد.

شمس‌الدین جلیلی پیران، قائم‌مقام شورای حل اختلاف استان تهران، در همایش صلح‌یاران با اشاره به اهمیت ترویج صلح و سازش در جامعه افزود: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جامعه، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان مردم است.

وی گفت: طرح صلح‌یاران به‌صورت آزمایشی در شهرستان فیروزکوه آغاز شده و پس از ارزیابی، به سراسر استان تهران تعمیم داده خواهد شد.

جلیلی پیران با اشاره به ریشه‌دار بودن فرهنگ صلح و سازش در هویت اجتماعی و دینی کشور افزود: تجربه نشان داده در صورت مدیریت به‌موقع اختلافات، بسیاری از آنها به نزاع، شکایت یا تشکیل پرونده قضائی منتهی نمی‌شود.

قائم‌مقام شورای حل اختلاف استان تهران هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش ورودی پرونده‌ها، افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی فیروزکوه، از جمله حضور معتمدان، ریش‌سفیدان و روحیه همدلی مردم، این شهرستان را مناسب‌ترین نقطه برای آغاز طرح دانست.

جلیلی پیران افزود: صلح‌یاران افراد امین، خوش‌نام و آموزش‌دیده‌اند که نقش پل ارتباطی میان مردم و شورای حل اختلاف را ایفا کرده و می‌توانند زمینه گسترش صلح و سازش در شهرستان را فراهم کنند.

وی گفت: اجرای آزمایشی این طرح فرصتی ارزشمند برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و چالش‌هاست تا بتوان آن را با موفقیت در سایر حوزه‌های قضائی استان تهران اجرا کرد.

در ادامه مراسم محمدعباس یوسف‌وند، رئیس دادگستری و سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید عبدالله آهنگر فیروزکوه، با اشاره به ضرورت ترویج صلح و سازش پیش از طرح دعاوی در محاکم قضائی گفت: حل اختلافات پیش از تشکیل پرونده می‌تواند از اتلاف وقت و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.

وی با اشاره به وجود پرونده‌هایی در دادگستری که ارزش طرح قضائی ندارند، افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها دارد. یوسف‌وند هدف از برگزاری جلسه اعطای ابلاغ صلح‌یاری به همت شورای حل اختلاف استان تهران را تقویت ظرفیت صلح‌یاران عنوان کرد و افزود: این افراد به‌عنوان پشتوانه دستگاه قضائی می‌توانند در پیگیری اختلافات و ختم آنها به سازش مؤثر باشند.

رئیس دادگستری فیروزکوه رضایتمندی طرفین، کاهش هزینه‌ها و کاهش اطاله دادرسی را از مهم‌ترین ثمرات گسترش صلح و سازش دانست.

در پایان این مراسم، ابلاغ صلح‌یاری به جمعی از ریش‌سفیدان و معتمدان محلی اعطا شد.همچنین از شعبه برتر مجتمع شورای حل اختلاف شهید عبداله آهنگر شهرستان فیروزکوه و تعدادی از خیرین این حوزه قدردانی به‌عمل آمد.