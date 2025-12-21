پخش زنده
هفته ششم رقابتهای لیگ دسته چهار فوتبال بزرگسالان باشگاههای کشور فردا در شهرهای مختلف دنبال میشود و تیم شهرداری مریوان در دیداری حساس میهمان ستاره سرخ تویسرکان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رقابتهای هفته ششم لیگ دسته چهار فوتبال بزرگسالان باشگاههای کشور فردا در چندین شهر ایران پیگیری میشود.
در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته، تیم شهرداری مریوان در تویسرکان به میدان میرود.
شهرداری مریوان از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان به مصاف تیم ستاره سرخ این شهر میرود.
این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و پیشبینی میشود بازی جذاب و تماشایی از آب درآید.