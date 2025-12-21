مدیر عامل سازمان مهندسی وعمران شهرداری تهران از افتتاح دو بخش کندروی بزرگراه شهید بروجردی خبرداد و گفت: با این دسترسی تردد به بازار آهن آسان‌تر و عبورو مرور ماشین آلات سنگین در معابر محلی حذف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی صداقتی گفت: قطعه دو بزرگراه شهید بروجردی در امتداد شرقی قطعه نخست آن به طول ۱.۲ کیلومتر در حدفاصل بلوار الغدیر تا شمال بلوار بهار، طراحی و در مراحل نهایی اجراست. گام نخست آن شامل بخشی از تندرو و کندرو شمالی و رمپ اتصالی آن به همراه پل باغ انگوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ زیر بار ترافیک رفت. گام دو این پروژه شامل یک بخش بزرگراهی و یک بخش تکمیل تقاطعات آماده بهره برداری شده است.

وی در خصوص بخش‌های قابل بهره برداری در گام دو نیز گفت: محور تندروی جنوبی در حد فاصل غرب بلوار الغدیر تا غرب پل باغ انگوری به طول ۶۰۰ متر با عرض ۱۴ متر دارای ۳ خط عبوری و یک خط اضطرار، محور کندروی جنوبی در حد فاصل بلوار الغدیر تا پل باغ انگوری به طول ۴۵۰ متر با عرض ۱۰ متر دارای ۲ خط عبوری و یک خط اضطرار، رمپ اتصال محور تندرو به کندروی جنوبی در محدوده شرق بلوار الغدیر به طول ۱۹۰ متر دارای ۱ خط عبوری و محور شمال به جنوب بلوار بهار به طول ۵۸۰ متر با عرض ۸.۵ متر دارای ۲ خط عبوری تقدیم شهروندان می‌گردد.

صداقتی تکمیل بخشی از شبکه بزرگراهی جنوب غرب تهران، کاهش زمان سفر با عبور از سطح زیرین تقاطع الغدیر (عدم توقف در تقاطع چراغدار) و ارتقاء کیفیت دسترسی‌های محلی و دسترسی‌های بازار آهن با اتصال به معابر بزرگراهی را از جمله مهمترین اثرات گشایش این پروژه دانست.

صداقتی یادآور شد: تیر‌های روشنایی و تیر‌های برق ۲۰ کیلوولت، لوله‌های آب در اقطار مختلف و لوله‌های گاز از معارضین اجرای این بخش از قطعه دو بزرگراه شهید بروجردی بود.



مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص احجام عملیات اجرایی گفت: ۱۱۰۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۲۱۷ حلقه شمع، ۱۹۸۰ تن آرماتور بندی، ۹۶۰۰ مترمربع قالب بندی، ۱۹۷۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۶۵۰۰ مترطول جدولکاری، ۶۰۰۰ مترمربع دیوارسازی، ۴۹۰۰ تن آسفالت، ۱۳۰۰ مترمربع فضای سبز، ۴۲ اصله تیر روشنایی و ۵ تابلو هدایت مسیر برای این بخش از پروژه اجرا شده است.

صداقتی هزینه اجرای گام دو قطعه دو بزرگراه شهید بروجردی را ۶۰۵ میلیارد تومان اعلام کرد.



بزرگراه بروجردی یک بزرگراه در جنوب غرب تهران است که نقش ارتباطی بین آزادراه تهران–ساوه و مسیرهای شهری مانند بزرگراه شهید متوسلیان و میدان یادگار امام را ایفا می‌کند. فاز نخست این پروژه به طول حدود ۳٫۷ کیلومتر در مهر ۱۴۰۲ بهره‌برداری شد .