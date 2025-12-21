ارسال ۱۲۲ اثر به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بخش با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری برگزار می‌شود.

در بخش رادیوتئاتر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموع ۱۲۲ اثر شامل ۲۶ اثر از تهران و ۹۶ اثر از سایر شهر‌های کشور به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است که کارگردانی ۳۹ نمایش را بانوان هنرمند برعهده دارند و کارگردانی ۸۳ اثر دیگر برعهده آقایان است.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخرموسوی بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.