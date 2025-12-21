پخش زنده
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حضور در رویدادهای فرهنگی - گردشگری را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای مناطق مختلف کشور و توسعه گردشگری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی بندپی از نمایشگاه هفته فرهنگی شهرستان فردوس با عنوان « از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» که به مناسبت روز فردوس و همزمان با ایام یلدا در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در حال برگزاری است، دیدن کرد.
معاون گردشگری وزات میراث فرهنگی به همراه سید مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت و آفرین امامی، مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان در سومین روز از برگزاری رویداد فرهنگیگردشگری «روز فردوس» و نمایشگاه مشترک «شهابسنگهای تاریخی کاخ گلستان و گوهرسنگهای شهرستان فردوس»، از این نمایشگاه بازدید کردند.
محسنی بندپی در جریان این بازدید ضمن بازدید از گوهرسنگهای ارزشمند شهرستان فردوس، با برگزارکنندگان نمایشگاه گفتوگو کرد و از تلاشها و مشارکت فعال این شهرستان، معرفی میراث طبیعی و فرهنگی خراسان جنوبی تقدیر کرد.
وی حضور و مشارکت شهرستان فردوس را در این رویداد فرهنگی–گردشگری ارزشمند دانست و تأکید کرد: چنین همکاریهایی نقش مهمی در معرفی توانمندیهای مناطق مختلف کشور و توسعه گردشگری داخلی دارد.
همچنین نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی نیز از نمایشگاه «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» که همزمان با هفته فرهنگی فردوس و با حضور هنرمندان و فعالان گردشگری این شهرستان در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در حال برگزاری است، بازدید کرد.
محمد نصیری ضمن بازدید از غرفههای مختلف نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بهخوبی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان فردوس معرفی شده است.
وی با قدردانی از مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بهدلیل فراهمسازی زمینه حضور و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهرستان فردوس در این مجموعه ارزشمند تاریخی، از دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه نیز قدردانی و حمایت قاطع خود را از توسعه حوزههای فرهنگی و گردشگری اعلام کرد .
نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس با تأکید بر اهمیت معرفی توانمندیها و ظرفیتهای بومی، همافزایی و مشارکت دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و مردم را از الزامات اصلی توسعه پایدار و شناساندن هرچه بهتر ظرفیتهای منطقه برشمرد.
نصیری همچنین بر ضرورت بهرهگیری از چنین رویدادهای فرهنگی برای تقویت هویت بومی، رونق گردشگری و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی تأکید کرد و اینگونه برنامهها را بستری مناسب برای معرفی قابلیتهای شهرستانها در سطح ملی دانست.
نمایشگاه «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» با هدف معرفی پیوند میراث طبیعی، صنایعدستی گوهرسنگی و تاریخ فرهنگی ایران و با ترکیبی از غرفههای معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و نمایش گوهرسنگهای شهرستان فردوس، تا یکم دی ماه در کاخ گلستان پذیرای علاقهمندان خواهد بود و روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر این منطقه را به بازدیدکنندگان ارائه میدهد و محملی مناسب برای برندسازی گردشگری و صنایعدستی شهرستان، بهویژه در حوزه گوهرسنگها، به شمار میرود.