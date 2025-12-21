پخش زنده
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم میگوید: تبدیل بخش اعظمی از اراضی آبی به دیم در سالهای اخیر نشانهای گویا از تغییر مسیر الگوی کشت کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سازمان تات، مظفر روستایی، گفت: هر چند دیمزارها بیشترین و سریعترین آسیب را از بابت تغییرات اقلیمی تحمل میکنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این اراضی ظرفیت بازیابی سریع را دارند و میتوان با اقدامات علمی و عملیاتی مخاطرات آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی با اشاره به تغییرات وسیع اقلیمی در نواحی مختلف کشور و جهان، گفت: تنها راه نجات دیمزارها از مخاطرات خشکسالی توجه به انجام پژوهشهای علمی در این حوزه است.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم افزود: بر همین اساس برای تامین غذایی مردم کشور باید به سمت توسعه و گسترش اراضی دیم رفت که در این مسیر بهره مندی از الگوهای نوین جایگاه ویژهای دارد.
روستایی تاکید نمود: طی سالهای اخیر تنشهای ناشی از خشکسالی، بخش بزرگی از اراضی کشاورزی منطقه و کشور را در بر گرفته است که اگر تحقیقات و پژوهشهای علمی برای رهایی از آثار و مضرات این مهم اندیشیده نشود، آینده امنیت غذایی کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مستقر در مراغه، ماموریت و تکلیف ملی در تامین امنیت غذایی دارد، گفت: این مجموعه طی دهههای اخیر فعالیت بسیار وسیع و گستردهای در حوزه بازتوانی اراضی دیم کشور و نیز ارایه الگوهای جدید کشت انجام داده است که هر کدام از نواحی کشور با توجه به اقلیمهای آب و هوایی میتوانند از آنها بهره گیری کنند.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با اشاره به این که شرایط کنونی اقلیمی لزوم ایجاد تغییرات اساسی در الگوی کشت را اجتناب ناپذیر میکند، افزود: این امر جز با انجام تحقیقات علمی از سوی نهادهای مسئول از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور میسر نمیشود و باید نهادها و سازمانهای مختلف این مجموعه را برای ارایه راهکارهای علمی و عملیاتی کمک کرده و مورد حمایت قرار دهند.
روستایی افزود: ایران ۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دیم دارد که از این میزان زمین دیم سالانه بیش از ۲ میلیون هکتار بلااستفاده باقی مانده و کشتی در آنها انجام نمیشود، در حالیکه با انجام فعالیتهای ترویجی و تبلیغی به راحتی میتوان این اراضی را نیز به جمع زمینهای قابل کشت هدایت کرد و از مزایا و تولیدات آن مردم کشور استفاده کنند.
روستایی با اشاره به اینکه بهنژادی و بهزراعی مهمترین و محوریترین رویکرد موسسه تحقیقات دیم کشور است، گفت: نقش پژوهش در این زمینه بسیار مهم و غیر قابل کتمان است و هر گونه هزینه در این بخش به معنی سرمایه گذاری کلان در حوزه کشت دیم با هدف تامین امنیت غذایی مردم ایران میباشد.
وی توجه به کیفیت محصول و جبران خلاءهای موجود در بخش کشاورزی به خصوص در حوزه دیم را یکی از اهداف اصلی فعالیتهای تحقیقاتی موسسه فوق برشمرد و گفت: پایداری تولید هدف نهایی پژوهشهای این موسسه است.
به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم بارشهای اخیر هر چند موجب خوشحالی فعالان بخش کشاورزی به خصوص اراضی دیم است، اما با این حال هنوز با شرایط مطلوب فاصلههای زیادی وجود دارد و این بارشها نباید مارا از توجه به موضوعات پژوهشی در دیمزارها مورد غفلت قرار دهد.