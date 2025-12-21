به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: با وقوع سرقت اماکن خصوصی، انباری منازل و پارکینگ ساختمان‌ها درآذر ماه امسال در محدوده شهرری و طرح شکایت مالباخته در پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع سریعاً در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان زبده پلیس با شیوه و شگرد خاص پلیسی، هویت و مشخصات سارقان را شناسایی و پس از انجام تحقیقات گسترده مخفیگاه متهمان را در محدوده شهرری شناسایی کردند.

سرهنگ مافی ادامه داد: عوامل تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی روز گذشته راهی مخفیگاه متهمان شدند و سه سارق را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند، در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها اموال به سرقت رفته اعم از: گوشی تلفن همراه، ترازو دیجیتالی، لوازم خانگی، لوازم کارگاهی ویک سلاح سرد پنجه بوکس کشف و ضبط گردید و به همراه متهمان به پلیس آگاهی منتقل گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: متهمان که دارای سوابق متعدد در امر سرقت می‌باشند پس از انتقال به مقر پلیس در تحقیقات ابتدایی لب به اعتراف گشودند و به جرم خود مبنی بر سرقت اماکن خصوصی و ۶ فقره سرقت دیگر اعتراف و انگیزه خود را تامین نیاز‌های مالی عنوان کرده و پس از سارقان نیز پس از تکمیل پرونده به دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.