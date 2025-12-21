پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ از برگزیدگان سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در فارس تقدیر شد .
رسانه ، نخبگان، مدیران ،خانواده ، دستگاه های اجرایی ، سازمان های مردم نهاد ، شرکت های خصوصی و خانواده عشایری بخش های مختلف این رویداد بود .
سمانه ذوالقدر جهرمی دبیر سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت گفت : فرآیند این رویداد برمبنای تشویق جامعه در فرزند آوری در محور های مختلف بود .
استاندار فارس در این مراسم گفت: قانون جوانی جمعیت، قانون مفصلی است که برای آن ضمانت اجرایی کیفری وجود دارد .
وی افزود: جوانی جمعیت از مناظر مختلف اهمیت دارد و جامعه ای که به دنبال توسعه و رفاه است نیاز به نیروی کار جوان دارد و خلاقیت و کار در نیروی جوان است
امیری گفت: جوانی جمعیت به امنیت ملی باز میگردد و قدرت دفاعی هر کشور به نیروی جوان آن بستگی دارد .
بیش از ۲۰۰ اثر به دبیر خانه این رویداد ارسال شد که از این تعداد ۴۰ اثر منتخب و از آنها تقدیر شد.