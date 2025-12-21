به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام خسروپناه در مراسم گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه بیرجند گفت: مباحث فلسفی، کلامی و فقهی در کشور بسیار غنی است و مشارکت حوزه و دانشگاه امری ضروری به شمار می‌آید و شرط تعامل حوزه و دانشگاه صبر است.

وی افزود: سیاست‌زدگی به علم و دین آسیب می‌زند و تأکید رهبر معظم انقلاب بر آزاداندیشی، زمینه‌ساز پیشرفت کشور است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز حوزه‌ها و دانشگاه‌های کشور به رشد و بالندگی رسیده‌اند و در رشته‌های مختلف پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند.