به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: در حال حاضر جاده روستا‌های الیاتو، غرقابزار، سرگدار، میاندهی و ناری در دهستان بالابند بخش مرکزی این شهرستان همچنان مسدود است.

مهدی ناصری افزود: محور فرعی کله منار که مسیر اتصال شهرستان فریمان به زاوه است، به عنوان پرکارترین مسیر برای برف روبی، ساعتی قبل بازگشایی شد و اکنون تردد در آن جریان دارد.

ناصری ادامه داد: یک مورد واژگونی کامیون نیز بر اثر خواب آلودگی در ساعات نخست بامداد امروز یکشنبه در پنج کیلومتری جاده اصلی فریمان روی داد که تلفات نداشت.