هدف گذاری برای کاهش ۲۰ درصدی تلفات جادهای در زمستان
فرمانده انتظامی مازندران از هدفگذاری برای کاهش ۲۰ درصدی تلفات جادهای در زمستان پیشرو خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی با بیان اینکه رزمایش زمستانی پلیس راه با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است، گفت: در این طرح، ۲۴۳ دستگاه خودروی پلیس راه با حضور بیش از ۶۰۰ نیروی عملیاتی فعالیت خواهند داشت و اورژانس و هلال احمر نیز با ۸۰ دستگاه خودرو و ۲۶۰ نیرو در محورهای اصلی و فرعی استان مستقر هستند.
او افزود: همچنین ۱۰ واحد خودرویی دیگر از دستگاههای همکار و ۱۶۵ واحد با ۳۵۰ نیرو در اجرای این طرح مشارکت دارند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به آمار ترددهای زمستانی گفت: در زمستان سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تردد خودرویی در استان ثبت شد و این رقم در زمستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تردد رسید که نشاندهنده افزایش ۱۴ درصدی ترددهاست.
سردار مفخمی گفت: با وجود افزایش حجم ترافیک، بهواسطه هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای متولی، میزان حوادث جادهای در مجموع حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است که این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی همه عوامل اجرایی و امدادی بوده است.
او افزود: هدفگذاری امسال کاهش ۲۰ درصدی تلفات جادهای است که با افزایش سرعت خدماترسانی، مدیریت حوادث ترافیکی، جلوگیری از انسداد محورها و ارتقای ایمنی راهها دنبال میشود.
فرمانده انتظامی مازندران بر لزوم تعامل استان مازندران با استانهای همجوار برای اعمال محدودیتهای ترافیکی در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: توصیه جدی ما به رانندگان این است که پیش از سفر از سلامت فنی خودرو بهویژه چراغها اطمینان حاصل کنند، با توجه به لغزندگی جادهها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.