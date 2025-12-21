جشنواره قافیه‌های گمشده با حضور برگزیدگان جشنواره از سراسر دانشگاه‌های استان خوزستان، دانشجویان و هنرمندان اهل قلم و عموم مردم هنر دوست رامهرمز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخش اول جشنواره قافیه‌های گمشده شامل ارتباط فرهنگ ایرانی با مقدسات اسلامی، نقش دانشگاه در ساختار نظام خانوده در مقوله ازدواج، نقش خانواده در ارتباط فرزندان با جامعه دانشگاه یا نظام آموزشی در پررنگ کردن امیدواری و اعتماد به نفس جوانان، نقش خانواده در امیدآفرینی و شادی در جوانان و بخش دوم شامل وطن‌دوستی در فرهنگ ملی و ایرانی برگزار شد.

از ۲۸۶ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۶ اثر حائز رتبه اول تا سوم در دو بخش آزاد و موضوعی و دو نفر شایسته تقدیر شدند.

در این جشنواره جمعی از مسئولان رامهرمز، برگزیدگان جشنواره از سراسر دانشگاه‌های استان خوزستان، اساتید، کارمندان، دانشجویان و هنرمندان اهل قلم و عموم مردم هنر دوست شهرستان حضور داشتند.