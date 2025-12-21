

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جعفر افضلی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص کلاهبرداری با استفاده از رسید جعلی از آنها، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: متهم با شناسایی افراد در یکی از سایت‌های واسط اقدام به خرید طلاجات و گوشی موبایل آنها نموده و در پایان رسید جعلی در خصوص پرداخت وجه اموال به مالباختگان ارائه می‌کرد.



فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک متهم به جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.



سرهنگ افضلی افزود: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۹ فقره جعل و کلاهبرداری به ارزش ۵۰ میلیارد ریال با روش خرید اموال در یکی از سایت‌های واسط و ارائه رسید جعلی بجای پرداخت وجه اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.