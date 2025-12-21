پخش زنده
همزمان با شب یلدا و به همت گروه جهادی شهید علم الهدی ۱۰۰ بسته یلدایی بین اقشار کم برخوردار در مراغه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:۱۰۰ بسته یلدایی هر کدام به ارزش ۲ میلیون تومان به همت گروه جهادی شهید علمالهدی هیئت عاشوراییان و خیران تهیه شد.
سرهنگ حیدری افزود:در این بستهها ۸ قلم مواد غذایی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماکارونی، روغن مایع، شیرینی و میوه در بین خانوادهها توزیع شد.
وی اضافه کرد:این بستهها برای خانوادههای کمتر برخوردار مناطق محروم شهر که از قبل شناسایی شده بودند پیش بینی شد.
فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:گروه جهادی شهید علم الهدی مسجد شریعت آباد مراغه به عنوان نمونه کشوری حدود ۱۰۰ خانواده نیازمند را تحت حمایت دارد و در سال ۵ نوبت به این خانوادهها بستههای معیشتی تامین میکند.
سرهنگ حیدری افزود:همزمان با شب یلدا به همت پایگاه ها، گروههای جهادی و خیران ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانوادههای نیازمند شهرستان توزیع خواهد شد.
وی گفت:امیدآفرینی، محرومیت زدایی از اهداف مهم بسیج برای حمایت از خانوادههای نیازمند و کم برخوردار است.