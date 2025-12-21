به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان اعلام کرد:انفجارهای شنیده‌شده امروز در خرم‌آباد مربوط به اجرای عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات برجای‌مانده از جنگ ۱۲ روزه در پادگان بابا عباس بوده است.

این انفجارها در قالب برنامه‌های از پیش پیش‌بینی‌شده و با هدف افزایش ایمنی و پاک‌سازی کامل منطقه انجام شده‌ است.

همچنین این اقدامات توسط تیم‌های تخصصی خنثی‌سازی و پاک‌سازی انجام شده و فرآیند جمع‌آوری، خنثی‌سازی و امحای اقلام موردنظر به‌صورت ایمن، منظم و بدون هیچ‌گونه تهدید یا خطر برای مناطق اطراف انجام شده است.