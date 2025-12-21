پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان از مهمترین علل تصادفات جادهای در ۸ ماهه سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ جاور صفاری گفت: بر اساس آمارهای استخراج شده از سامانههای ثبت تصادفات پلیس راه، ۳۴ درصد تصادفات مهم (فوتی و جرحی) استان در ۸ ماهه سال جاری ناشی از رعایت نکردن حق تقدم، ۳۳ درصد مربوط به توجه نکردن به جلو و ۱۸ درصد نیز به علت تجاوز به چپ رخ داده است.
وی افزود: رعایت نکردن قوانین ساده راهنمایی و رانندگی به ویژه حرکت در تقاطع ها، سبقت غیرمجاز و بی توجهی رانندگان به جلو نیز از عوامل اصلی بروز تصادفات سنگین در جادههای گیلان به شمار میرود.
رییس پلیس راه گیلان با تاکید بر اینکه بسیاری از این حوادث کاملا قابل پیشگیری هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حق تقدم، تمرکز کامل هنگام رانندگی و پرهیز از عجله و سبقتهای خطرناک میتواند نقش بسزایی در کاهش تصادفات و حفظ جان هم استانیها و مسافران داشته باشد.
سرهنگ جاور صفاری با اشاره به تداوم نظارتهای میدانی پلیس راه در محورهای برون شهری استان گفت: پلیس راه گیلان با استفاده از تمام ظرفیتهای نظارتی و کنترلی، برخورد با تخلفات حادثه ساز را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و انتظار میرود رانندگان نیز با رعایت قوانین، پلیس را در تامین ایمنی ترددها همراهی کنند.