بارش سنگین برف در روزهای اخیر باعث شکستگی درختان و سقوط آنها شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: این حادثه خطراتی برای خودروهای پارکشده و شهروندان داشت و ۲۰۰ اصله درخت به علت بارش برف زیاد شکسته شدند.
مهدی بقایی با اشاره به سامانهای برای تشخیص وضعیت درختان افزود: این سامانه میتواند برا شناسایی وضعیت پوسیدگی درختان و خطرات مفید باشد.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای جمعآوری درختان انجام شده و وضعیت بهبودیافته است گفت: نیروهای خدمات شهری و فضای سبز در حال پایش وضعیت درختان و انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله برفتکانی شاخهها هستند و رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی دارد.
بقایی به شهروندان توصیه کرد شهروندان در روزهای برفی از توقف خودرو در مجاورت درختان، فضاهای سبز، بوستانها و حاشیه معابر دارای پوشش درختی خودداری کنند.