مدیران و کارکنان در صورت کوتاهی مصوبات حمایت از خانواده به نهادهای نظارتی معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرماندار نطنزدر جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این شهرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و سیاستهای مرتبط با جوانی جمعیت، خطاب به دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: در صورت کمکاری، نقص، کوتاهی یا ترک فعل، با مدیران و کارکنان دستگاههای مرتبط برخورد صریح صورت میشود و به نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی معرفی میشوند.
محمد کیهانی با اشاره به برگزاری هفت جلسه ستاد جوانی جمعیت در سال جاری و تصویب دهها مصوبه افزود: باید مشخص شود کدام دستگاهها به تعهدات خود عمل کردهاند و چه دستگاههایی متولی اجرای مصوبات بودهاند و چه دستگاههایی در جلسات غیبت داشتهاند.
وی تأکید کرد: ملاک ارزیابی، خروجی تصمیمات و فعالیتهای انجامشده در شهرستان برای افزایش جمعیت است و اگر امروز مصوبات ستاد جدی گرفته نشوددر آینده با چالشهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبهرو میشویم.