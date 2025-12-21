به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرماندار لنجان گفت: انتخابات هیأت اجرایی شهرستان لنجان با حضور ۳۰ نفر از معتمدان محلی و با تأکید بر رعایت قانون و سلامت انتخابات برگزار شد و ۸ نفر به‌عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

علیرضا بصیری افزود: این انتخابات در چارچوب قوانین و با هدف برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و منظم انجام شد.

وی با اشاره به انتخاب ۸ عضو اصلی هیأت اجرایی، گفت: این هیأت مسئول اجرای دقیق مراحل مختلف انتخابات است

بگفته وی رعایت بی‌طرفی، قانون‌مداری و صیانت از آرای مردم از اولویت‌های اصلی عوامل اجرایی است.

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه ۴۰۵ برگزار می‌شود.