مشارکت مردم در پویش یلدای مهربانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- ۱۵:۴۶
خبرهای مرتبط

همت خیران برای شادی خانواده‌های نیازمند در شب یلدا

اهدای بیش از ۳۰۰ بسته یلدای مهربانی در آباده

اجرای پویش یلدای مهربانی

پویش یلدای مهربانی گیلانیان

یلدای مهربانی خانواده زندانیان با اهداء ۱۵۰ بسته حمایتی

یلدای مهربانی در رسانه ملی

توزیع بسته های یلدایی بین نیازمندان سمنان و گرمسار

برچسب ها: یلدای مهربانی ، شب یلدا ، سنت ایرانی
