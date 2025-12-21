پخش زنده
با هدف کنترل نرخ اقلام مختلف گشت مشترک تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در میدان میوه و ترهبار سنندج حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ در آستانه فرارسیدن شب یلدا و به منظور تامین آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، نظارتهای میدانی و گشتهای مشترک دستگاههای اجرایی در سطح بازارهای استان تشدید شده است.
آنچه مردم در بازار مشاهده میکنند، تفاوت قابل توجه قیمتهاست؛ بهگونهای که هر واحد صنفی نرخ خاص خود را دارد و انتظار دارند، نظارتهای مستمر در همه ایام سال است به گونهای که ثبات قیمتها حفظ و از افزایشهای بیضابطه جلوگیری شود.