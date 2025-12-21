اجرای نمایش‌های شرکت‌کننده در هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر، از اول تا ۴ دی، با حضور ۱۵ اثر نمایشی از پنج استان در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر، به همت سازمان بهزیستی کشور و با همکاری استانداری، اداره کل بهزیستی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و جمعی دیگر از سازمان‌ها و نهاد‌های دست‌اندرکار کرمان و با حضور گروه‌هایی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و کرمان در چهار سالن این شهر برگزار خواهد شد.

در روز نخست دوشنبه اول دی، روز نخست برگزاری این جشنواره، گروه‌های شرکت‌کننده از ساعت ۱۱ صبح با حضور در گلزار شهدا با شهدای شهر کرمان تجدید بیعت و میثاق خواهند کرد و در نخستین اجرای ساعت ۱۵ سالن «پلاتو شهر» کرمان در بخش کودک و نوجوان، میزبان نمایش «جنگ کور» به کارگردانی «حدیث کریمی‌فر» از کرمان، به مدت ۴۰ دقیقه خواهد بود.

دومین اجرای روز نخست، به نمایش «اگر ستاره بودم»، به کارگردانی «رقیه فاریابی» شرکت‌کننده کرمانی در بخش صحنه‌ای جشنواره اختصاص دارد. این نمایش به مدت ۴۰ دقیقه در «پلاتو صنعتی» شهر کرمان از ساعت ۱۶میزبان علاقه‌مندان به نمایش‌های صحنه‌ای خواهد بود.

«پلاتو تئاتر شهر کرمان» نیز از ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه، در اختیار گروه نمایشی «کفاش‌باشی» به کارگردانی «مهرآذین دهانی»، شرکت کننده از شهر چابهار استان سیستان‌وبلوچستان خواهد بود. این صفحه نمایشی نیز به مدت ۳۰ دقیقه به روی صحنه خواهد رفت و به اجرا‌های روز نخست پایان خواهد داد.

مراسم اختتامیه جشنواره نیز از ساعت۹ صبح روز پنجشنبه چهارم دی ماه، در سالن اجتماعات نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار خواهد شد و این جشنواره با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.



