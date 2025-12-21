پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک انبار و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک انبار خبر داد و اظهار کرد: این محموله پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی توسط مأموران انتظامی شناسایی شد.
سرهنگ حسین مهرعلیان افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی به محل نگهداری سوخت اعزام شده و در بازرسی انجامشده، مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را حدود ۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.