همزمان با فرارسیدن شب یلدا، گروه جهادی ایلیا اقدام به تهیه و توزیع ۱۰۰ بسته یلدایی میان خانوادههای کمبرخوردار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ارزش هر بسته شش میلیون ریال برآورد شده است. این اقدام خیرخواهانه به نیت شهید حسین خرازی انجام شد و هدف آن، ایجاد لحظاتی شیرین و پرامید برای خانوادههایی بود که در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند.
اعضای گروه جهادی ایلیا با حضور در مناطق محروم، بستههای یلدایی را به دست خانوادهها رسانده و بار دیگر جلوهای از همدلی و ایثار اجتماعی را به نمایش گذاشتند.