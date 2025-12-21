به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، آغاز فعالیت مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی در سراسر کشور با دو ساعت تأخیر انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ روابط عمومی استانداری زنجان اعلام کرد: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.

دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مستثنی شده‌اند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.