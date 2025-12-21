به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان حین رصد و کنترل خودرو‌های عبوری به دو دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آنها را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو‌ها ۴۳ رأس دام قاچاق کشف شد.

حسین نجف زاده افزود: مأموران انتظامی پس از توقیف خودرو‌ها و ضبط احشام قاچاق کشف شده قاچاقچی دام را دستگیر و پس از تشکیل پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی تحویل دادند که پروند قاچاق ۴۳ رأس دام زنده فاقد پلاک کوبی به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستند به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.