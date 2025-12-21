­تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یک روز بعد از پشت سر گذاشتن بلندترین شب سال، به میدان می‌روند تا دیدار‌های خود در هفته سیزدهم را برگزار کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز پس از بلندترین شب سال یعنی دوشنبه (اول دی) رقابت‌های باشگاهی لیگ برتر بسکتبال وارد هفته سیزدهم می‌شود. در این هفته از مسابقات ۵ دیدار در تهران، اصفهان، آبادان، گرگان و آمل برگزار خواهد شد.

دیدار‌های هفته سیزدهم با میزبانی رعد پدافند هوایی از پاس کردستان آغاز می‌شود، دیداری که در دور رفت با برتری نماینده کردستان همراه بود، اما حالا شرایط این دو تیم از حیث تعداد برد و باخت و امتیاز به گونه‌ای است که با اتکا به نتیجه نیم فصل نخست نمی‌توان در مورد دیدار فردا پیش بینی کرد.

تیم‌های کاله و گلنور هم آخرین دیدار این هفته از مسابقات را برگزار می‌کنند. نماینده اصفهان در شرایطی برای برگزاری این دیدار به آمل سفر کرده است که میزبانش برای حفظ و بهبود موقعیت خود نیازمند دو امتیاز این دیدار خانگی است.

در فاصله میان دیدار‌های اول و آخر هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال، دیدار‌های مهمی برگزار می‌شود که یکی از آنها در گرگان و درجدال میان شهرداری گرگان و استقلال رقم خواهد خورد. استقلالی‌ها در نیم فصل نخست مدافع عنوان قهرمانی را شکست دادند و حالا به نفع شان است که از دیدار برگشت هم دست پر خارج شوند اگرچه در مقابل میزبان شان قطعا مصمم به جبران تنها باخت خود در نیم فصل نخست است تا به این واسطه شرایط صدرنشینی را مهیا کند.

نفت آبادان که در نیم فصل نخست برابر هم نام خود متحمل شکست شد در این هفته باید از این حریفش میزبانی کند به این امید که بتواند با استفاده از امتیاز بازی خانگی، شرایط بهتری در میانه جدول پیدا کند. در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون هم تیم طبیعت برابر پترونوین قرار می‌گیرد.

مهگل البرز در این هفته از مسابقات با قرعه استراحت مواجه است.

برنامه دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه اول دی

* رعد پدافند هوایی اصفهان - پاس کردستان (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی اصفهان)

* طبیعت اسلامشهر - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن محمود مشحون تهران)

* پالایش نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* شهرداری گرگان - استقلال تهران (ساعت ۱۷ - سالن امام خمینی گرگان)

* کاله مازندران - گلنور اصفهان (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)