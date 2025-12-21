پخش زنده
بیش از ۲۹ هزار کیلومتر برف روبی و یخ زدایی با هدف تامین ایمنی تردد مسافران پس از بارش های اخیر در جاده های خراسان رضوی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی گفت: در پی بارش های اخیر، عملیات راهداری زمستانی از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذرماه با حداکثر توان نیروهای انسانی و ماشین آلات در محورهای مواصلاتی استان اجرا شد.
جعفر شهامت اظهار داشت: در بازه زمانی چهار روزه، ۱۴ هزار و ۱۶۹ تن شن و نمک در سطح راه های استان مصرف و ۲۹ هزار و ۳۸۹ کیلومتر برف روبی انجام شد تا تردد ایمن کاربران جاده ای حفظ شود.
شهامت با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار کرد: در این مدت، یک هزار و ۵۶۳ «نفر روز» نیروی راهدار به همراه یک هزار و ۶۵ دستگاه ماشین آلات راهداری در محورهای برون شهری استان مشغول خدمت رسانی بودند.
شهامت همچنین به نقش سامانه ۱۴۱ در اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۱۶۷ هزار و ۵۲۸ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شد که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۴۱۴ تماس توسط اپراتورهای استانی پاسخ داده شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی در پایان از همکاری کاربران جاده ای قدردانی کرد و از رانندگان خواست پیش از سفر، با تماس با سامانه ۱۴۱ یا مراجعه به درگاه های اطلاع رسانی این سامانه، از آخرین وضعیت محورهای استان مطلع شوند.