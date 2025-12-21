به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در این مراسم با قدردانی از عملکرد حوزه ستادی آموزش و پرورش در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و تربیتی گفت: مقام آوری معلمان در حوزه پژوهش در سطح منطقه و استان بیانگر پویایی و کیفیت بالای فرایند آموزش و تدریس در مدارس می‌باشد.

مهدی ناصری افزود: نقش الگویی معلم تأثیر بسزایی در شکوفایی استعداد‌های بالقوه دانش آموزان دارد و موفقیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی جامعه فرهنگیان ارتباط مستقیم با ایجاد انگیزه موفقیت در دانش آموزان دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریمان نیز با اشاره به این که پژوهش معلمان در سطح شهرستان، نیروی محرکه تحول آموزشی محلی و پاسخ هوشمندانه به چالش‌های بومی است گفت: این پژوهش‌ها از مقیاس کلان به میدان عمل مدرسه و کلاس درس معطوف است.

محمد کریمی شادی افزود: پژوهش معلمان، باید از سؤال‌های کلیشه‌ای به مسائل ملموس کلاس‌های ما تغییر جهت دهد. موفقیت این پژوهش‌ها نه در چاپ مقاله، که در تغییر نمره یک دانش‌آموز، شادی یک معلم و رضایت یک خانواده سنجیده می‌شود.

در پایان این مراسم از ۲۵ نفر از فرهنگیان و پژوهشگران برتر قدردانی به عمل آمد.