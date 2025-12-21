به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا وسیما، هفته نهم سی‌وهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران امروز (یکشنبه) با برگزاری دو دیدار در شهر‌های اراک و بافق پیگیری شد.

در اراک، هپکو میزبان مس کرمان صدرنشین بود. هپکو که بازی را بهتر آغاز کرده و در دقایقی از مسابقه از حریف قدرتمند خود پیش افتاده بود، در ادامه و در دیداری نفس‌گیر، نزدیک و مهیج با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ بازی را واگذار کرد. مس کرمان با این پیروزی به روند صددرصد برد خود در لیگ ادامه داد و با اختلاف دو امتیازی نسبت به سایپا، جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. این نتیجه پنجمین شکست هپکو در فصل جاری لیگ برتر را رقم زد.

در آخرین مسابقه هفته هم، فولاد مبارکه سپاهان مهمان سنگ‌آهن بافق بود. شاگردان مرتجی که بهترین عملکرد دفاعی لیگ برتر را تا به اینجا داشته‌اند، در این دیدار با ارائه یک بازی منطقی و حساب‌شده موفق شدند با نتیجه ۲۹ بر ۲۰ از سد میزبان خود عبور کنند و همچنان در کورس بالای جدول باقی بمانند. سنگ‌آهن بافق نیز که هفتمین شکست فصل خود را متحمل شد، فرصت فرار از قعر جدول را از دست داد.

نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان:

شنبه ۲۹ آذرماه:

پرواز هوانیروز ۲۵ – ۲۹ سایپا

نفت و گاز گچساران ۳۲ – ۲۹ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۷ – ۲۴ فرازبام خائیز دهدشت

یکشنبه ۳۰ آذرماه:

هپکو اراک ۲۴ – ۲۵ مس کرمان

سنگ‌آهن بافق ۲۰ – ۲۹ سپاهان اصفهان

گفتنی است؛ در پایان هفته نهم مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و سایپا، استقلال و سپاهان به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۱۲ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و هپکو و فرازبام هم ۵ امتیازی بوده و در مکان‌های هفتم و هشتم جای دارند. در پایین جدول نیز پرواز با ۴، نفت و گاز گچساران با ۳ و سنگ آهن بافق با ۲ امتیاز رده‌های نهم تا یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند.