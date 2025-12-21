به منظور اجرای طرح‌های وزارت نیرو و حمایت از تولید پایدار در کشاورزی، یک نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ کیلوواتی در منطقه رضویه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور برق رضویه گفت: این نیروگاه با هدف پشتیبانی از بخش کشاورزی و افزایش پایداری شبکه برق روستایی راه‌اندازی شده است با این افتتاح، بیش از ۴۲۰۰ کیلووات انرژی پاک در منطقه تولید و به شبکه تزریق می‌شود.

حسین کرامتی پور افزود: برنامه‌ریزی برای احداث بیش از ۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید ویژه چاه‌های کشاورزی انجام شده است که تحول بزرگی در شبکه برق منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد:· سهم فعلی نیروگاه‌های خورشیدی بخش کشاورزی در رضویه ۴۳۰ کیلووات اعلام شد.

کرامتی‌پور گفت: باتوجه به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه، نقش کشاورزان در تأمین امنیت انرژی قابل تحسین است.

منطقه رضویه با دارا بودن ۷۶۲ اشتراک کشاورزی، بیشترین سهم مشترکین این بخش را در سطح شرکت توزیع برق مشهد به خود اختصاص داده و یکی از کانون‌های اصلی مصرف در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.

مراسم افتتاح با حضور سید حسن حسینی فرماندار مشهد، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، محسن بخشی معاون عمرانی فرمانداری و علی اصغر ملک‌محمدی بخشدار رضویه برگزار شد.