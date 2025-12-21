پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت:رزمایش خدمت با هدف تقویت عملکرد درون سازمانی ادارات و دستگاههای استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت:رزمایش ارزیابی خدمت باهدف تقویت عملکرد درون سازمانی ادارات و هم افزایی بین بخشی دستگاه های مختلف اداری، اجرایی .استان برگزار می شود.
سعید پورعلی افزود: این رزمایش تا ۲۹ اسفندماه ادامه دارد و عملکرد همه ادارات در این رزمایش ارزیابی خواهد شد.
وی بیان کرد: هدف اصلی این رزمایش کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به مردم است تا از طریق ارائه خدمات، رضایت مردم را جلب کنیم.
معاون سیاسی،امنیتی استاندار لرستان گفت:در این زمینه پس از سه ماه عملکرد دستگاه ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و استاندار لرستان هم گزارش این رزمایش و چگونگی عملکرد دستگاه ها را رصد می کنند.