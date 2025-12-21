در این گرامیداشت بلندترین شب سال، دانش‌آموزان با اجرای پلاتو‌های نمایشی، شعرخوانی، قصه‌گویی و فال حافظ، جلوه‌هایی از سنت‌های یلدا را بازآفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، برگزاری نمایش‌های کوتاه با موضوع نماد‌های یلدا، قصه‌های شاهنامه و گفت‌وگوی نمادین از جمله بخش‌های جذاب این جشن بود که با استقبال دانش‌آموزان همراه شد.

مهری عباس زاده محمودی مدیر دبیرستان دخترانه صادقیه زاهدان گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای آموزش، همدلی و نشاط در محیط آموزشی است و این جشن با حضور پرشور دانش‌آموزان و فضای صمیمی، یادآور پیوند‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی ایرانیان شد و بار دیگر نشان داد که یلدا تنها یک شب طولانی نیست، بلکه نمادی از امید، عشق و همدلی در فرهنگ ایرانی است.