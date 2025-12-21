دستور موقت جدید کمیته انضباطی برای بازی تراکتور - پرسپولیس
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد:برخی افراد منتسب به تیم تراکتور به دلیل استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس تا اطلاع ثانوی محروم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اکبر فرهمند، علی حسامی، ساد لیقوانی، بابک خوشزبان، حبیب آرزومند، جبرئیل غنی، اسد نوتاج و سینا فروغی منتسب به تیم تراکتور به دلیل استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس تا اطلاع ثانوی محروم شدند.
این نفرات باید دفاعیات خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.