دستور موقت جدید کمیته انضباطی برای بازی تراکتور - پرسپولیس

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد:برخی افراد منتسب به تیم تراکتور به‌ دلیل استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس تا اطلاع ثانوی محروم شدند.