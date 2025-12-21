به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در آیین افتتاح این مدرسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر با اشاره به جایگاه والای امیرالمؤمنین امام علی (ع) در تحقق حقوق شهروندی گفت: این موضوع، علاوه بر آنکه مایه افتخار برای شیعیان است، یک تلنگر جدی برای ما است تا بررسی کنیم تا چه اندازه در نظام اجرایی، اجتماعی و حتی زندگی فردی خود به فرامین امام علی (ع) عمل کرده‌ ایم.

غلامحسین مظفری در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تلاش‌ های وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: بازآفرینی صرفا به معنای بازسازی کالبدی نیست، بلکه موضوعی عمیق در حوزه مدیریت شهری و عدالت اجتماعی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به‌ صورت هم‌ زمان در بر می‌ گیرد و یک وظیفه مشترک میان دستگاه‌ های مختلف محسوب می‌ شود.

مظفری با اشاره به شرایط خاص استان گفت: شهر مشهد به‌ تنهایی جمعیتی بیش از ۲۵ استان کشور دارد و جمعیت حاشیه شهر مشهد نیز از جمعیت هشت استان کشور بیشتر است؛ این موضوع فشار بسیار سنگینی را بر سیستم اجرایی، شهرداری و مدیریت شهری وارد کرده است.

وی با بیان مشاهدات میدانی خود از برخی محلات حاشیه‌ ای افزود: در برخی مناطق، معابر به‌ گونه‌ای است که تردد خودروها با مشکل جدی مواجه می‌ شود و در صورت بروز حادثه، امدادرسانی با چالش همراه خواهد بود؛ با این حال، اقدامات مؤثر و ارزشمند شهرداری مشهد در حاشیه شهر قابل قدردانی است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور مستمر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مشهد گفت: سفرهای متعدد وی به مشهد نشان‌ دهنده قرار گرفتن موضوع بازآفرینی در اولویت کاری است اما با توجه به سهم حدود ۹ تا ۱۰ درصدی بافت‌ های فرسوده، انتظار می‌ رود توجه بیشتری متناسب با شرایط استان صورت گیرد.

مظفری با تأکید بر ضرورت مدیریت جمعیت و توسعه مسکن اظهار داشت: اگر به مشهد و شهرستان‌ های بزرگ استان توجه کافی نشود، موج مهاجرت به‌ ویژه به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت از این حیث لازم است موضوع مسکن به‌عنوان اصلی‌ ترین نیاز مردم، به‌ صورت جدی و برنامه‌ ریزی‌شده مدیریت شود.

وی در ادامه، مدرسه را کانون اصلی توسعه در مناطق کم‌ برخوردار دانست و ادامه داد: در کنار اشتغال، خدمات اجتماعی و فرهنگی، مدرسه مهم‌ ترین نیاز این مناطق است؛ چراکه آموزش صحیح، زیربنای حل بسیاری از مسائل اجتماعی محسوب می‌ شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد استان در حوزه توسعه فضاهای آموزشی عنوان کرد: در مهرماه و اواخر شهریور سال جاری، ۳۰۱ مدرسه در استان خراسان رضوی به بهره‌ برداری رسید که با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان‌ ها پیشتاز بودیم و امیدواریم با همراهی خیران، تا سال آینده بخش عمده مسائل فضای آموزشی استان حل‌ و فصل شود.

وی تأکید کرد: در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، تمرکز اصلی باید بر ارتقای کیفیت آموزش باشد که اصل ماجرا در نظام تعلیم و تربیت است.

عبدالرضا گلپایگانی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم با اشاره به گستره فعالیت‌ های این شرکت در حوزه بازآفرینی شهری گفت: هم اکنون شرکت بازآفرینی شهری ایران حدود ۴۰۰ طرح فعال و دارای دستور اجرا در سراسر کشور دارد.

وی افزود: مبنای برنامه‌ ریزی در سال‌ های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر این بوده است که طرح های نیمه‌ تمام به مرحله بهره‌ برداری برسند و بخش قابل توجهی از این هدف در حال تحقق است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه فضاهای آموزشی اظهار داشت: هم اکنون حدود ۶۲ مدرسه در کشور در دست اجرا قرار دارد که برخی از این مدارس آماده بهره‌ برداری شده و تعدادی نیز به بهره‌ برداری رسیده است و دانش‌ آموزان از ابتدای مهرماه از فضای آموزشی آن‌ ها استفاده کرده‌ اند.

گلپایگانی با تأکید بر رویکرد اجتماعی بازآفرینی شهری تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این حوزه، توانمندسازی ساکنان بافت‌ های فرسوده و سکونتگاه‌ های غیررسمی است و این توانمندسازی ابعاد مختلفی از جمله فرهنگی و آموزشی دارد.



وی ادامه داد: اگر ساکنان این بافت‌ ها توانمند شوند، خودشان مسیر پیشرفت و تعالی را طی خواهند کرد.