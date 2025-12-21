مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: امسال، پیش بینی تهیه بسته یلدایی برای ۳۰ درصد از خانواده‌های تحت پوشش این نهاد حمایتی را داشتیم. به گفته حمید طاهری جبلی با کمک خیران بیش از میزان پیش بینی شده برای خانواده‌های تحت حمایت بسته شب یلدایی تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به همت کمیته امداد استان تهران وخیران وکسبه بازار امروز مراسمی با حضور مددجویان کمیته امداد برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: امسال هم کسبه بازار تهران در کنار کمیته امداد در «پویش یلدای مهربانی» شرکت کردند.

وی افزود: در این روزگار که شاید از لحاظ اقتصادی بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار در مضیقه برای تهیه مایحتاج هستند این کمک خیران می‌تواند درحمایت بیشتراز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را یاری کند.

طاهری جبلی گفت: این مراسم را در مسجد امام برگزار کردیم که فضای شادی را برای خانواده هاو کودکانشان­تدارک دیده باشیم.

وی افزود: ۱۶۰ هزار­خانوار در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند که ابتدابرای برای­ ۳۰ درصد ازآنها­تهیه بسته یلدایی را پیش بینی کرده بودیم که با کمک خوب خیران توانستیم برای بیشتراز ۴۰ درصد از جمعیت تحت پوشش­ بسته یلدایی شامل میوه، آجیل وشیرینی تهیه کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: علاوه بر خانواده‌هایی که در جشن حضور دارند تا شب همه بسته‌ها به درب منازل خانوار‌های تحت پوشش تقدیم خواهد شد.

جبلی گفت: هموطنان خیرمی توانند کمک‌های خود را برای شرکت در "پویش یلدای مهربانی" به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۰۰۰۰۲۰۰۸ متعلق به کمیته امداد استان تهران واریز کنند. ­

در مصاحبه با زنان سرپرست خانوار که در مراسم حاضر بودند یکی از ایشان به خبرنگار گفت: من دیشب بسیار ناراحت بودم که نتوانستم امسال با توجه به بالابودن قیمت آجیل برای فرزندم بسته‌ای برای شب یلدا تهیه کنم ولی امروز که به من اطلاع دادند که به جشن بیایم بسیار خوشحالم که دیدم خیران مارا فراموش نکرده‌اند و من ­امشب در کنار دخترم، شب شادی خواهم داشت. ­

­حجت الاسلام عباس ­رئیسی یکی از خیران این پویش گفت: شب یلدا، در آیین ما ایرانیان بسیار ارزشمند است و یکی از شب‌های به یادماندنی در فرهنگ ما ایرانیان است که دورهم به شادی و خاطره خوانی جمع می‌شویم­.

وی افزود: نباید این شب آنانی که کم وسع هستند را ازیاد بریم وباید با کمک خودمان آن را برای دیگر هموطنان کم برخودار به یادمانی کنیم چرا که شب یلدا شب صله رحم و درکنار هم بودن است. ­­