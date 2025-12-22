فعالیت ۱۴۴ معدن در استان بوشهر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۱۴۴ واحد معدنی فعال در استان بوشهر وجود دارد که بیشترین آنها در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و دیر فعال هستند.