بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله کشاورز با تشریح مهمترین سیاستها و چالشهای حوزه صنعت و معدن استان بوشهر، گفت: در راستای توسعه صنعتی استان، سند توسعه معادن و صنایع معدنی تدوین شده است که پس از نهاییشدن، به استانها ابلاغ خواهد شد تا مسیر توسعه، منطبق بر سند آمایش سرزمین دنبال شود.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت مکلف به تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن و صنایع معدنی است، افزود: افزایش عمق اکتشافات، اولویتدهی به بهکارگیری نیروهای بومی، ساماندهی محاسبه برداشت معادن و هدایت حقوق دولتی به سمت بهرهوری و هوشمندسازی از محورهای جدی این برنامه است.
مدیرکل صمت استان بوشهر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر الزامات پیشِروی واحدهای معدنی و صنایع معدنی دانست و اضافه کرد: بر اساس برنامه هفتم، این واحدها موظف هستند بخشی از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی تأمین کنند.
کشاورز از تشکیل شورای راهبردی بخش معدن به ریاست وزارت صمت خبر داد و گفت: این شورا با هدف بررسی چالشها در حوزههای اکتشاف، بهرهبرداری، صنایع معدنی و مسائل عمومی تشکیل میشود و کارگروههای تخصصی آن، متناظر با استانها نیز فعال خواهند شد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری بخش معدن استان بوشهر، افزود: محدودیت دسترسی به زمین بهدلیل ملاحظات محیطزیستی و منابع طبیعی، معارضین محلی، فرسودگی ماشینآلات معدنی و ضعف نظام تأمین مالی از جمله چالشهای جدی است که در سطح ملی نیز مطرح شده و نیازمند راهکارهای فرابخشی است.
مدیرکل صمت استان بوشهر، خامفروشی را یکی از ضعفهای اساسی بخش معدن عنوان کرد و گفت: توسعه زنجیره ارزش از مرحله استخراج تا آخرین حلقه تولید، ضرورتی انکارناپذیر است و استان بوشهر نیز باید با برنامهریزی هدفمند، سهم خود را از صادرات ۱۳ میلیارد دلاری زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور افزایش دهد.
کشاورز در ادامه با اشاره به پراکندگی معادن استان گفت: در حال حاضر ۱۴۴ واحد معدنی فعال در استان بوشهر وجود دارد که بیشترین آنها در شهرستانهای دشتستان با ۴۵ واحد، دشتی با ۴۳ واحد و دیر با ۱۸ واحد فعال هستند و سایر واحدها در دیگر شهرستانهای استان پراکندهاند.
وی در ادامه به یکی از مهمترین طرحهای پیشران استان اشاره کرد و گفت: طرح تولید فروسیلیسیم در شهرستان دشتی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پیشبینی میشود این طرح مهم در ایام دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسمی برسد.
کشاورز افزود: این طرح با سرمایهگذاری پیشبینیشده ۲۰ هزار میلیارد ریال، از طرحهای ملی و راهبردی حوزه صنایع معدنی بهشمار میرود و فروسیلیس تولیدی آن بهعنوان یکی از ترکیبات کلیدی در تولید چدن و فولاد آلیاژی، بهویژه فولادهای نسوز، کاربرد گستردهای دارد.
مدیرکل صمت استان بوشهر تصریح کرد: طرح تولید فروسیلیسیم دشتی با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن در شهرک صنعتی مرکز شهرستان دشتی، در حال ساخت است و بهرهبرداری از آن نقش مهمی در توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزآوری استان بوشهر خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تکمیل چنین طرحهایی، گامی اساسی در فاصله گرفتن از خامفروشی و حرکت به سمت صنعتیسازی معادن استان است و میتواند جایگاه بوشهر را در نقشه صنایع معدنی کشور بهطور محسوسی ارتقا دهد.
کشاورز با اشاره به درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن در کشور، یادآور شد: سهم استان بوشهر بهدلیل ماهیت معادن، محدود است، اما با ارتقای بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و حمایت از بخش خصوصی، میتوان جایگاه استان را در نقشه صنعتی و معدنی کشور بهطور جدی ارتقا داد.