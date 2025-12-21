به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی شهردار نسیم‌شهر گفت: در صدد هستیم با بازسازی اتوبوس‌هایی که قابلیت نوسازی دارند و همچنین با اضافه شدن چهار دستگاه اتوبوس به خطوط اتوبوسرانی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری نسیم‌شهر را به‌روز کنیم.

وی افزود: علاوه بر این، با قول مساعدی که از دولت برای خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید دریافت کرده‌ایم، امیدواریم بتوانیم گام مؤثری در جهت ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و رضایت شهروندان برداریم.

شهردار نسیم‌شهر با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نقش مهمی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت .