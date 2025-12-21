پخش زنده
امروز: -
ماموران یگان حفاظت محیطزیست پیرانشهر در جریان پایش زیستگاههای حساس این حوزه سه گروه شکارچی و صیاد متخلف را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان در جریان پایش زیستگاههای حساس این حوزه سه گروه شکارچی و صیاد متخلف را دستگیر کردند.
طه ایزان افزود: از متخلفین یک قبضه اسلحه تهپر ساچمه زنی، ۳۰ کیلو ماهی به همراه دویست متر تور دام ماهی گیری کشف و ضبط شد و پرونده افراد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
ایزان با اشاره به ممنوعیت هرگونه صید و شکار در عرصههای طبیعی شهرستان تصریح کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان بصورت شبانه روزی زیستگاههای طبیعی را مورد پایش قرار میدهند و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.