سرپرست انتظامي رفسنجان از دستگيري 2سارق و کشف 9 فقره سرقت موتورسيکلت در اين شهرستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "سادات حسيني" بيان داشت: در راستاي ارتقا امنيت اجتماعي طرح برخورد با سارقان موتورسيکلت در اين شهرستان به مرحله اجرا درآمد .

وي افزود: در اين طرح 2 سارق سابقه دار شناسايي و دستگير شدند که برابر بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد در 9 فقره سرقت موتورسيکلت دست داشته اند.

سرپرست انتظامي رفسنجان مسئوليت پذيري شهروندان در مراقبت از وسايط نقليه و رعايت توصيه هاي پليسي را از نکات حائز اهميت در پيشگيري از وقوع جرايم مخصوصا سرقت موتورسيکلت و خودرو دانست.

