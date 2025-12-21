پخش زنده
امروز: -
در بلندترین شب سال، سفره مهربانی برای نیازمندان برپا شده تا خیران دل کودکان را شاد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این سفره یلدایی، درخت آرزوهایی با انارهای نمادین طراحی شد و در هر انار، آرزوی یکی از کودکان نیازمند نوشته شده است.
هر فرد با چیدن یک انار از درخت آرزوها، آن آرزو را برآورده و دل این کودک و خانواده اش را شاد میکند.
۵۰۰ نفر از کودکان نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، آرزوهای خود را روی درخت آرزوها ثبت کردند.
این درختهای انار نمادین در سه پاساژ کویتیها، آریا و ستاره شهر یزد آماده مهربانی و همدلی مردم است.