به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این سفره یلدایی، درخت آرزو‌هایی با انار‌های نمادین طراحی شد و در هر انار، آرزوی یکی از کودکان نیازمند نوشته شده است.

هر فرد با چیدن یک انار از درخت آرزو‌ها، آن آرزو را برآورده و دل این کودک و خانواده اش را شاد می‌کند.

۵۰۰ نفر از کودکان نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، آرزو‌های خود را روی درخت آرزو‌ها ثبت کردند.

این درخت‌های انار نمادین در سه پاساژ کویتی‌ها، آریا و ستاره شهر یزد آماده مهربانی و همدلی مردم است.