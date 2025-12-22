امروز: -
مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا مردان

مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ مردان، در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ - ۱۰:۱۷
برچسب ها: دواتلون ، مسابقات آسیایی ، قهرمانی آسیا
