مراسم شب یلدا در آسایشگاه کهریزک

مراسم شب یلدا با برنامه های شاد در آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شد
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ - ۰۰:۱۹
برچسب ها: شب یلدا ، چله ، آسایشگاه کهریزک ، سالمندان
