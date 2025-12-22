به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ تیم مس کرمان در هفته نهم لیگ برتر هندبال در دیداری نفس‌گیر، نزدیک و مهیج با نتیجه ۲۵ - ۲۴ هپکو اراک را برد.

مس کرمان با این پیروزی به روند صددرصد برد خود در لیگ ادامه داد و با اختلاف دو امتیازی نسبت به سایپا، جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

در پایان هفته نهم مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و سایپا، استقلال و سپاهان به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۱۲ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و هپکو اراک و فرازبام دهدشت هم ۵ امتیازی و در رده‌های هفتم و هشتم قرار گرفته‌اند.

نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان:

شنبه ۲۹ آذر:

پرواز هوانیروز ۲۵ – ۲۹ سایپا

نفت و گاز گچساران ۳۲ – ۲۹ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۷ – ۲۴ فرازبام خائیز دهدشت

یکشنبه ۳۰ آذر:

هپکو اراک ۲۴ – ۲۵ مس کرمان

سنگ‌آهن بافق ۲۰ – ۲۹ سپاهان اصفهان