با هدف کنترل و تنظیم بازار، طرح نظارتی ویژهای بر بازار کالاهای اساسی شهرستان رودبار جنوب اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در راستای طرح پایش و نظارت بر کالاهای اساسی، با حضور معاون توسعه بازرگانی، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، کارشناس تنظیم بازار سازمان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب، بازرسیهای سرزده از واحدهای صنفی عرضهکننده کالاهای اساسی انجام شد.
در جریان این بازرسیها، آخرین وضعیت تأمین و عرضه اقلام اساسی مورد بررسی قرار گرفت و بر تأمین مناسب کالا، تکمیل موجودیها و رعایت قیمتهای قانونی و مصوب تأکید شد. همچنین فاکتورهای خرید و فروش، کیفیت و کمیت کالاها و نحوه عرضه آنها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه ارزیابی گردید.
هدف از اجرای این طرح، نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و تخلفات صنفی و حفظ حقوق مصرفکنندگان عنوان شده است.
در این راستا از شهروندان محترم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. بازرسان در کوتاهترین زمان ممکن گزارشهای دریافتی را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، پرونده واحد متخلف جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
در پایان این بازدیدها، به تمامی فروشندگان تأکید شد از هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار خودداری کرده و کالاها را صرفاً با قیمتهای مصوب و قانونی عرضه نمایند.