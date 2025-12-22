پخش زنده
روابط عمومی منطقه آزاد کیش اعلام کرد: دوره آموزشی بینالمللی تشخیص و درمان بیماری مالاریا (مالاریالوژی) در کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره آموزشی با تکیه به جایگاه علمی و پیشرو ایران در تشخیص و درمان بیماری مالاریا با حضور پزشکان عمومی و متخصص سراسر جهان و بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید داخلی و بینالمللی از اوایل اسفند امسال آغاز میشود و به مدت سه ماه در کیش ادامه خواهد داشت.
دوره بینالمللی تشخیص و درمان بیماری مالاریا (مالاریالوژی) با مدیریت دفتر منطقهای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) و مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش اجرا میشود.
این دوره آموزشی گامی راهبردی در مسیر توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقاء سطح دانش علمی و تثبیت جایگاه بینالمللی کیش بهعنوان قطب آموزشهای سلامتمحور در منطقه خواهد بود.
نشست تخصصی هماهنگی برگزاری دوره آموزشی با حضور رئیس بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش، قائممقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد و ظرفیتها، امکانات و تمهیدات اجرایی بررسی و بر ضرورت همافزایی نهادها برای برگزاری هرچه مطلوبتر این رویداد علمی تأکید شد.