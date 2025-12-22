به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر سد زاینده رود گفت: با توجه به بارش‌های اخیر میزان ورودی به سد، ۹.۵ متر مکعب بر ثانیه است و به علت یخ زدگی و بارش‌ها به صورت به صورت برف، در ماه‌های آینده پس از آب شدن یخ‌ها میزان ورودی سد افزایش خواهد داشت.

احمدرضا صادقی افزود: حجم فعلی سد زاینده‌رود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۳۷۴ میلی متر بوده است، ۸۰ درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها سال گذشته در ایستگاه شاخص، ۲۶۷ میلی متر بوده و در سال جاری تاکنون ۱۵۳ میلی متر گزارش شده است.

صادقی ابراز امیدواری کرد:با توجه به پیش بینی دوباره بارش‌ها در نیمه دوم دی ماه، کمی از کمبود ذخیره سد جبران شود.