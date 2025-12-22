پخش زنده
نویسنده و کارگردان نمایش اوکاپی گفت: پیام ارتباط و دوستی ، موضوع محوری نمایش« اوکاپی» بود که در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در آذر ماه امسال اجرا شد.
زهرا ناظری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: این نمایش جوایزی از جمله لوح قدردانی و جایزه نقدی آهنگسازی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین طراحی صحنه و لباس، تندیس بخش عروسکگردانی و دیپلم افتخار بهترین نمایشنامه و کارگردانی را در سیامین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در آذر ماه امسال از آن خود کرد.
نویسنده و کارگردان اوکاپی، درباره شکلگیری این نمایش توضیح داد: این اثر ، نخستینبار سال گذشته برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ( مبارک) تولید شد و توانست در بخشهایی مانند عروسکگردانی و صداپیشگی، جوایز اول و دوم را کسب کند.
وی افزود: نمایش اوکاپی، پس از اجرای زمستانه، با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه رفت و تاکنون دو حضور جشنوارهای را پشت سر گذاشته است.
ناظری گفت: فرآیند تولید و اجرای نمایش در امسال از مرداد آغاز شد و تا آذر ادامه داشت؛ مسیری که با استقبال پیدرپی مخاطبان کودک و خانوادهها همراه بود و باعث تمدید چندباره اجراها شد.
کارگردان «اوکاپی» درباره انتخاب نام و جهان نمایش توضیح داد: اوکاپی نام گونهای از حیوانات در حال انقراض است که در آفریقا زندگی میکنند و به «زرافههای گردنکوتاه» نیز شناخته میشوند؛ حیوانی که ترکیبی از ویژگیهای زرافه و گورخر دارد و به دلیل تفاوتهای ظاهری، کمتر شناخته شده است. همین ویژگی، ایده مرکزی نمایش را شکل داده است.
ناظری افزود: از ابتدا برای من مهم بود شخصیتی را خلق کنیم که با یک نقطه ضعف یا تفاوت زندگی میکند و در عین حال به دنبال دوستی و پذیرش است. داستان نمایش ، درباره اوکاپیِ تنهاست که وارد مدرسهای به نام «مدرسه پروفسور گوزن» میشود؛ جایی پر از حیوانات مختلف. او تلاش میکند برای پذیرفته شدن، شبیه دیگران باشد و از آنها تقلید کند، اما در نهایت مسیر دیگری را کشف میکند.
ناظری که معلم و فعال حوزه کودک و نوجوان است با اشاره به اینکه ریشه ایده نمایش ، تجربههای آموزشی او با کودکان است گفت :من در کلاسهایم بارها با مسئله دوستیابی، حذفشدن، گروهبندیها و طرد کودکان مواجه میشدم. کودکانی که فقط به دلیل تفاوت ظاهری یا شخصیتی، از جمع کنار گذاشته میشدند.
به گفته او، همین مشاهدههای مکرر، انگیزه اصلی تبدیل این دغدغه اجتماعی به یک نمایش کودکانه بوده است.
در روایت «اوکاپی»، شخصیت اصلی در نهایت با یک جوجهتیغی دوست میشود؛ شخصیتی که او نیز با نقصها و طردشدگی اجتماعی روبهروست. این دو با پذیرش خود و یکدیگر، به هم اعتمادبهنفس میدهند و در مسابقه بزرگ مدرسه شرکت میکنند.
نتیجه این همدلی، دریافت جایزه ویژه مدرسه بهعنوان بهترین شرکتکنندگان است؛ پیامی روشن درباره ارزش تفاوتها و قدرت کار گروهی.
روش اجرایی و شیوه عروسکگردانی نمایش «اوکاپی» اثری آهنگین به معنای کلاسیک نیست، اما موسیقی نقش پررنگی در آن دارد.
بهگفته ناظری، روایت نمایش گفتگومحور است و موسیقی در خدمت فضاسازی و پیشبرد احساسها قرار گرفته است. از نظر اجرایی نیز، نمایش ترکیبی از روش های مختلف عروسکگردانی است؛ از تیبلتاپ(نوعی عروسک رومیزی باتومی) و سایهبازی گرفته تا حضور بازیگر با ماسک و گریم.
او در پایان، با قدردانی از گروه اجرایی و همراهی مخاطبان، خاطرنشان کرد: موفقیت «اوکاپی» بیش از هر چیز، حاصل اعتماد به دغدغههای واقعی کودکان و احترام به جهان ذهنی آنهاست؛ جهانی که اگر جدی گرفته شود، میتواند تئاتر کودک را به جایگاه شایستهاش بازگرداند.
نمایش «اوکاپی» به نویسندگی و کارگردانی زهرا ناظری، یکی از آثار موفق سی امین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در آذر ماه امسال بود که، با دریافت مجموعهای از جوایز بار دیگر توجهها را به تئاتر دغدغهمند کودک معطوف کرد؛ نمایشی که از دل تجربه زیسته کار با کودکان شکل گرفته و پذیرش تفاوتهاو ارتباط و دوستی را محور روایت خود قرار داده است.