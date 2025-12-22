پخش زنده
دیدهبان حقوق بشر اروپا – مدیترانه اعلام کرد: آمریکا از اسرائیل در تشدید وخامت شرایط کنونی در غزه و ادامه نسل کشی در این منطقه حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دیدهبان حقوق بشر اروپا – مدیترانه افزود: حمایت آمریکا باعث شده اسرائیل بازگشت آخرین جسد از غزه را به عنوان شرط ادامه مسیر آتش بس قرار داده و این همدستی آشکار در ادامه نقض توافق و محاصره غیرنظامیان و تخریب خانههای باقیمانده در این منطقه است.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این نهاد حقوق بشری ادامه داد: سرنوشت بیش از ۲ میلیون انسان در نوار غزه نباید در گرو شروطی قرار گیرد که تحقق آنها در واقعیت دشوار باشد.
حجم ویرانیها در نوار غزه و تخریب برنامهریزی شده بیشتر تجهیزات جستوجو و نجات امکان تحقق این شرط اسرائیلی برای ادامه مسیر آتش بس را با پیچیدگی مواجه کرده است.
حمایت آمریکا از اسرائیل باعث شده حقوق بشر که میبایست فوراً و بدون هیچ شرط و بهانهای در مورد مردم غزه اجرا شود با موانع مختلفی روبهرو گردد.
حمایتهای آمریکا از اسرائیل در عمل نتیجهای جز در خطر قرار گرفتن زندگی غیرنظامیان در شرایط سخت معیشتی نداشته است که اسرائیل از این شرایط برای ادامه سیاستهای خود در غزه و تقویت تسلط نظامی بیش از ۵۳ درصد از مساحت این منطقه پس از تخریب کامل آن استفاده میکند.
ادامه شرایط کنونی به معنای مرگ آرام مردم نوار غزه در شرایط فاجعه بار انسانی به ویژه با ورود به فصل زمستان است.
در ماه جاری ۱۸ غیرنظامی به دلیل شرایط سخت جوی و سرمای هوا جان خود را از دست دادند که ۵ نفر از آنها کودک بودهاند.
جامعه بین الملل باید با ایجاد سازوکارهای مستقل برای بازگشایی گذرگاهها و تضمین ورود گسترده و غیر مشروط کمکهای بشردوستانه به غزه اقدام نماید.