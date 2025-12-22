به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، غلامرضا نژادخالقی صبح امروز (اول دی‌ه) در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان با اشاره به خسارات گسترده بارندگی‌های اخیر در جنوب استان افزود:اطلاع‌رسانی به‌موقع و اعلام وضع قرمز بارندگی‌ها باعث شد مردم از اوضاع جوی آگاه شوند و خوشبختانه این بارندگی‌ها تلفات جانی نداشت.

بگفته وی در پنج روز منتهی به ۲۹ آذر؛ شهرستان فاریاب ۲۵۸ میلی‌متر، کهنوج ۲۲۸ میلی‌متر، بم ۱۲۴ میلی‌متر، بافت ۹۹ میلی‌متر، سیرجان ۸۹ میلی‌متر و کوهپایه کرمان ۶۸ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده‌اند.

میانگین بارندگی سالانه استان در سال‌های پربارش حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلی‌متر اعلام شده است.